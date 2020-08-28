ESENYURT'TA DAYISINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ Esenyurt'ta, bir kişi dayısını karnından bıçaklayarak öldürdü.

Esenyurt'ta, bir kişi dayısını karnından bıçaklayarak öldürdü. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt'ta bulunan sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binada yaşayan Hüseyin E. (70)'nin yanına misafir olarak yeğeni Göker H. ve Murat D. geldi. Gecenin ilerleyen saatlerinde evdekiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Daireden yükselen sesler üzerine bina sakinleri kapıyı çalarak sessiz olmalarını söyledi. Durumdan şüphelenen ve site güvenliklerine haber veren bina sakinleri tekrar kapıya gitti. Evdekiler panikleyerek evden kaçarken, içeri giren güvenlikler odalardan birinde dayı Hüseyin E. 'yi darp edilip karnından bıçaklanmış halde buldu. Durum sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. 112 ekipleri 70 yaşındaki adamı ambulansla hastaneye kaldırdı ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Esenyurt Asayiş Büro ekipleri kaçan Yeğen Göker H. ve Murat D.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Yaşanan olayı anlatan bir bina sakini, "Bağırış ve gürültü üzerine uyandık. Kalktığımızda güvenlikler vardı. Güvenlikler bize panik yapmayın adam ölmedi yaşıyor dediler. Ambulansla götürdüler. Sonradan öğrendik yeğenleriymiş öldürenler" diye konuştu.

Kaynak: DHA