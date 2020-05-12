ESENYURT'TA DAMAT DEHŞETİ; KAYINVALİDESİ VE KAYINPEDERİNİ ÖLDÜRÜP PARÇALADIKTAN SONRA DONDURUCUDA...
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ESENYURT'TA DAMAT DEHŞETİ; KAYINVALİDESİ VE KAYINPEDERİNİ ÖLDÜRÜP PARÇALADIKTAN SONRA DONDURUCUDA...

Ali ABLAY / İSTANBUL DHA İran uyruklu olduğu öğrenilen Muhammed Khodarahmi (35) bugün İran Konsolosluğu'na giderek 3 ay önce kayınpederi ile kayınvalidesini öldürdüğünü ve cesetleri Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde bulunan evlerindeki derin dondurucuda sakladığını söyledi.

ESENYURT'TA DAMAT DEHŞETİ; KAYINVALİDESİ VE KAYINPEDERİNİ ÖLDÜRÜP PARÇALADIKTAN SONRA DONDURUCUDA...
12.05.2020 22:02 | Son Güncelleme: 12.05.2020 22:02

Ali ABLAY/ İSTANBUL DHA 

İran uyruklu olduğu öğrenilen Muhammed Khodarahmi (35) bugün İran Konsolosluğu'na giderek 3 ay önce kayınpederi ile kayınvalidesini öldürdüğünü ve cesetleri Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde bulunan evlerindeki derin dondurucuda sakladığını söyledi. Bunu üzerine gözaltına alınan Khodarahmi, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Şüpheli emniyetteki sorgusunda kayınvalidesi ve kayınpederini 3 ay önce öldürüp cesetlerini derin dondurucuda sakladığını söyleyerek, evin adresini verdi. Olay yeri inceleme ekipleri, evde incelemeler yaptı. İncelemelerde, Khodarahmi'nin ifadesinde belirttiği gibi, kayınvalidesi ile kayınpederini öldürüp cesetlerini parçalara ayırdıktan sonra, poşetleyerek derin dondurucuda sakladığı ortaya çıkarıldı. Ekiplerin incelemesi sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKMÜ:

-----------------------------Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Genel ve detay görüntüler


Kaynak: DHA

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