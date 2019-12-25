Esenyurt'ta dairede çıkan yangın söndürüldü
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Esenyurt'ta dairede çıkan yangın söndürüldü

Esenyurt'ta 5 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

25.12.2019 23:41 | Son Güncelleme: 25.12.2019 23:43
Esenyurt'ta dairede çıkan yangın söndürüldü

'ta 5 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Sultaniye Mahallesi 705 Sokağı'ndaki 5 katlı apartmanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Daire, yangın dolayısıyla kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Esenyurt'ta dairede çıkan yangın söndürüldü
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