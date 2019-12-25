Esenyurt'ta dairede çıkan yangın söndürüldü
Esenyurt'ta 5 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Esenyurt'ta 5 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Sultaniye Mahallesi 705 Sokağı'ndaki 5 katlı apartmanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Daire, yangın dolayısıyla kullanılamaz hale geldi.