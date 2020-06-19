Esenyurt'ta cuma namazı öncesi tek kullanımlık seccade dağıtıldı
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Esenyurt'ta cuma namazı öncesi tek kullanımlık seccade dağıtıldı

Esenyurt'ta cuma namazı öncesi tek kullanımlık seccade dağıtıldı Esenyurt Belediyesi, Cuma namazı öncesinde geniş önlemler aldı.

19.06.2020 16:51 | Son Güncelleme: 19.06.2020 17:25

Esenyurt'ta cuma namazı öncesi tek kullanımlık seccade dağıtıldı

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi, Cuma namazı öncesinde geniş önlemler aldı. Sosyal mesafe kurallarına göre kılınan namaz öncesinde zabıta ekipleri tek kullanımlık seccade dağıttı.

Maskesiz kimse alınmadı

Korona virüs tedbirleri kapsamında Cuma namazı yine Esenyurt Meydanı'nda kılındı. Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri ile polis meydan ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Meydanın çevresi bariyerlerle kapatıldı. Vatandaşlar alana sırayla alındı. Maskesiz olanların girişine izin verilmedi.

Sosyal mesafeye uyuldu

İbadete gelenlere Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un talimatı doğrultusunda tek kullanımlık seccade dağıtıldı. Alanın tamamının dolu olduğu görüldü.

Esenyurt'ta cuma namazı öncesi tek kullanımlık seccade dağıtıldı

Kaynak: İHA

Manşet

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