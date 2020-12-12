Esenyurt'ta Covid tedavisi görenlere gıda yardımı devam ediyor
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Esenyurt'ta Covid tedavisi görenlere gıda yardımı devam ediyor

12.12.2020 12:16 | Son Güncelleme: 12.12.2020 12:21
Esenyurt'ta Covid tedavisi görenlere gıda yardımı devam ediyor

Pandemi sürecinde, korona virüse karşı yoğun bir çalışma yürüten Esenyurt Belediyesi, kasım ayında Covid tedavisi gördüğü için karantinada olan bin 693 aileye gıda desteği sağladı.

Pandemi sürecinde, korona virüse karşı yoğun bir çalışma yürüten Esenyurt Belediyesi, kasım ayında Covid tedavisi gördüğü için karantinada olan bin 693 aileye gıda desteği sağladı.

Esenyurt Belediyesi, pandemiden olumsuz etkilenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaptığı sosyal yardımlara devam ediyor. Kasım ayında Covid tedavisi gördüğü için karantinada olan bin 693 aileye gıda desteği sağlandı.

Bin 693 aileye gıda desteği

Kasım ayı boyunca Covid olan veya temas durumu nedeniyle karantinada olan bin 693 aileye gıda desteği sağlandı. Vatandaşların talebi doğrultusunda sıcak yemek, kahvaltı ya da gıda kolisi desteği veriliyor. Ekipler hazırladıkları sıcak yemek ve kahvaltılıkları vatandaşlara kapıda temas olmadan teslim ediyor. - İSTANBUL

Esenyurt'ta Covid tedavisi görenlere gıda yardımı devam ediyor
Esenyurt'ta Covid tedavisi görenlere gıda yardımı devam ediyor
Esenyurt'ta Covid tedavisi görenlere gıda yardımı devam ediyor
Esenyurt'ta Covid tedavisi görenlere gıda yardımı devam ediyor
Esenyurt'ta Covid tedavisi görenlere gıda yardımı devam ediyor
Esenyurt'ta Covid tedavisi görenlere gıda yardımı devam ediyor
Esenyurt'ta Covid tedavisi görenlere gıda yardımı devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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