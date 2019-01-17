Esenyurt'ta Çöp Kutusu İçinde 'Mühimmat Var' İhbarı (3)

Esenyurt'ta Çöp Kutusu İçinde 'Mühimmat Var' İhbarı (3)

Esenyurt Haramidere Caddesi üzerinde bulunan bir sitedeki çöp konteyneri içinde mühimmat olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Esenyurt'ta Çöp Kutusu İçinde 'Mühimmat Var' İhbarı (3)

Esenyurt Haramidere Caddesi üzerinde bulunan bir sitedeki çöp konteyneri içinde mühimmat olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede siteye gelen polis ekipleri ilk incelemenin ardından çöp konteynerinin çevresine güvenlik şeridi çekti. Olay yerine uzman ekiplerinin gelmesi bekleniyor - İstanbul

Kaynak: DHA
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