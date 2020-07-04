Esenyurt'ta çöp kamyonunun çarptığı kadın yaralandı
Esenyurt'ta çöp kamyonunun çarptığı kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
04.07.2020 21:00 | Son Güncelleme: 04.07.2020 21:32
Esenyurt'ta çöp kamyonunun çarptığı kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi 383. Sokak'ta seyir halinde olan Rıdvan A.'nın kullandığı çöp kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan Nergis Çiftçi A.'ya çarptı.
Kamyonun altında sıkışan kadın çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılırken haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü Rıdvan A. da emniyet ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA