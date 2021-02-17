Esenyurt'ta çocukların tehlikeli oyunu: kayan araçların arasında kaydılar

ESENYURT 'ta kar yağışı sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşatırken, yokuş aşağı kayarak karda oyun oynayan çocuklar araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu.

İstanbul'da hafta sonunda başlayan kar yağışı bugün de etkisini gösterdi. Karla kaplı yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, bazı halk otobüsleri yolda kaldı. Ana caddelerde belediye ekipleri çalışma yaparken, ara sokaklarda vatandaşlar kendi imkanlarıyla araçlarını çıkarmaya çalıştı. Yayalar da karlı cadde ve kaldırımlarda yürümekte güçlük çekti.

ÇOCUKLARIN TEHLİKELİ OYUNU Esenyurt'ta bir ara sokakta kayan araçların arasında çocuklar tahtalarla yokuş aşağı kaydı. Çocukların karlı yokuştaki oyununda tehlikeli anlar yaşadı. Çocuklar kayan araçların altına kalmaktan son anda kurtuldu. Öte yandan sabah saatlerinde metrobüs durakları ile D-100 de trafik yoğunluğu olduğu görüldü.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı