ESENYURT'TA ÇOCUKLARIN SOKAKTAKİ OYUNUNU POLİS SİRENİ BİTİRDİ

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sürerken Esenyurt'ta bir grup çocuk, evde sıkılınca sokağa çıkarak top başta olmak üzere çeşitli oyunlar oynadı.

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sürerken Esenyurt'ta bir grup çocuk, evde sıkılınca sokağa çıkarak top başta olmak üzere çeşitli oyunlar oynadı. Çocukların oyunu, polis sireninin duyulması ile sona erdi.

Çınar Mahallesi'ndeki 1399 Sokak'ta oturan birkaç çocuk, dün akşam saatlerinde evlerinin önünde oynamaya başladı. Bunları gören komşu çocukları da kısa süre sonra onların yanına geldi. Çocuklardan bir bölümü iki takım oluşturarak futbol oynarken, bazıları da sek sek oynadı. Ancak, çocukların sokaktaki oyunu kısa süre sonra sirenleri uzaktan duyulan ve yanlarına doğru gelen polis ekip aracı ile bitti. Polis aracı gelmeden çocuklar hızla evlerine kaçtı. Bir kadının evden izinsiz dışarı çıktığı gerekçesiyle oğlunun ensesine bir tokat attığı görüldü.

Kaynak: DHA