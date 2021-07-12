Esenyurt'ta çocuklar hem spor yapıyor hem de sosyalleşiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Esenyurt'ta çocuklar hem spor yapıyor hem de sosyalleşiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Esenyurt'ta çocuklar hem spor yapıyor hem de sosyalleşiyor Binlerce vatandaşa birçok farklı branşta spor eğitimi veren Esenyurt Belediyesi'nin, açtığı voleybol kursunda, çocuklar hem spor yapıyor hem de yaz dönemini faydalı aktivitelerle geçiriyor.

Esenyurt'ta çocuklar hem spor yapıyor hem de sosyalleşiyor

İSTANBUL - Binlerce vatandaşa birçok farklı branşta spor eğitimi veren Esenyurt Belediyesi'nin, açtığı voleybol kursunda, çocuklar hem spor yapıyor hem de yaz dönemini faydalı aktivitelerle geçiriyor.

Esenyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün 'Yaz Spor Okulları' kapsamında açtığı voleybol kursuna katılan çocuklar, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamanın yanı sıra hem sosyalleşiyor hem de yaz tatillerini verimli bir şekilde değerlendiriyor. Normalleşme süreciyle birlikte eğitimlerine başlayan voleybol kursunda, 7-14 yaş aralığındaki çocuklara haftanın iki günü uzman antrenörler tarafından eğitim veriliyor. Eğitim sonunda velilere, çocukların beslenmeleriyle ilgili bilgilendirmeler de yapılıyor.

"Spor, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlıyor"

Sporun çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağladığını söyleyen Esenyurt Belediyesi Salon Sporları Antrenörü Özgür Akıncı, "Haftanın iki günü, 7-14 yaş aralığındaki çocuklarımızla voleybol eğitimlerimiz devam ediyor. Pandemi nasıl büyük bir riskse hareketsizlik de bir risk. Biz şu anda çocuklarımızın kas gelişimine ve sosyalleşmelerine katkı sağlıyoruz. İçlerinde fiziksel olarak daha üstün olanları üst kademelere taşımaya çalışıyoruz. Voleybolun gerektirdiği bütün detayları bir oyun içerisinde onlara aktarıyoruz. Derslerimiz maksimum 14 ya da 15 kişilik. İdman sonunda velilerle görüşerek çocukların nasıl beslenmesi gerektiği konusunda bilgilendirmeler yapıyoruz" dedi.

Esenyurt'ta çocuklar hem spor yapıyor hem de sosyalleşiyor
Esenyurt'ta çocuklar hem spor yapıyor hem de sosyalleşiyor
Esenyurt'ta çocuklar hem spor yapıyor hem de sosyalleşiyor
Esenyurt'ta çocuklar hem spor yapıyor hem de sosyalleşiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Muharrem İnce Meral Akşener Mustafa Varank Süleyman Soylu
Magazin Ebru Gündeş Demet Akalın Petek Dinçöz Burak Özçivit
Spor Erol Bulut Arda Turan Burak Elmas Sergen Yalçın Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Esenyurt'ta çocuklar hem spor yapıyor hem de sosyalleşiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 10:47:29. #1.15#

title