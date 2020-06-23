ESENYURT'TA ÇOCUK BÖYLE KURTARILDI Şahin BOZKURT/İSTANBUL DHAEsenyurt'ta sel felaketinin yaşandığı sokakta çocuğun çıkarılma anı vatandaş kamerasına yansıdı.

Şahin BOZKURT/İSTANBUL DHA

Esenyurt'ta sel felaketinin yaşandığı sokakta çocuğun çıkarılma anı vatandaş kamerasına yansıdı. Görüntülerde, suyun bastığı bodrum katından bir çocuğun mahalleli tarafından kurtarılarak hızlı bir şekilde götürüldüğü görülüyor. Bir başka görüntüde ise sel suyu ile dolan sokak kameraya yansıyor.

Kaynak: DHA