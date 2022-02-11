Esenyurt'ta çocuğa çarptıktan sonra kaçan ehliyetsiz sürücü yakalandı

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT'ta, 18 yaşından küçük sürücü otomobiliyle, ara sokakta bir çocuğa çarptıktan sonra kaçarken, polis ekiplerinin müdahalesi ile yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Örnek Mahallesi'nde bulunan bir sokakta yaşandı. İddiaya göre, ailesinden habersiz şekilde aldığı 34 PS 0345 plakalı otomobil ile gezmeye başlayan 18 yaşından küçük sürücü, ara sokakta bir çocuğa çarptı. Kaza sonrası aracın çarptığı çocuk, hafif şekilde yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri aracın çarptığı çocuğu hastaneye kaldırırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

POLİS GELDİĞİNİ GÖRÜNCE KAÇTI

"ARA SOKAKTA KÜÇÜK BİR ÇOCUĞA ÇARPMIŞ"