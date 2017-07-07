Esenyurt'ta Cinnet Geçiren Vatandaş, Çıktığı Balkondan İndirilerek Hastaneye Kaldırıldı

Esenyurt'ta cinnet geçiren bir vatandaş apartman önünde park halinde bulunan aracını ateşe verip, silahıyla 5'inci katın balkonuna çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek apartmanın dış cephesini tamamen sararken, balkona çıkan şahıs müzakereci polis tarafından uzun uğraşlar sonucunda indirilerek hastaneye kaldırıldı.



Olay, Esenyurt İncirtepe Mahallesi 250. Sokakta meydana geldi. İddialara göre, Akli dengesi yerinde olmayan Şahin isimli bir vatandaş, sinir krizi geçirerek oturduğu apartmanın önünde park halinde bulunan aracını ateşe verdi. Kısa sürede alevler doğalgaz kutusuna sıçrayarak, apartmanın dış cephesini tamamen sardı. Daha sonra sinir krizi geçiren şahıs silahıyla birlikte yanan apartmanın 5'inci katındaki balkonuna çıktı.



Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın sırasında içeride kalanları tahliye ederken, apartmanda oturan bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla panik halinde dışarı çıktı. Polis ekipleri olay yerine özel harekat ekibi ve müzakereci polis çağırdı. Özel harekat polisleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, müzakereci polis de uzun uğraşlar sonunda balkona çıkan vatandaşı ikna edip indirdi. Balkondan indirilen vatandaş hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - İSTANBUL