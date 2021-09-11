Esenyurt'ta çıkan çatı yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Esenyurt'ta bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi Atlas Sokak'taki bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Polis, binanın çevresinde ve sokakta güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının, sokaktaki düğün eğlencesi sırasında atılan havai fişeğin çatıya isabet etmesi sonucu çıktığı iddia edildi.