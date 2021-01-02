Esenyurt'ta çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Esenyurt'ta çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi 885. sokakta bir grup çocuk arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Kavga esnasında bıçağını çeken bir kişi, yabancı uyruklu olduğu belirlenen 2 çocuğu bacağından ve karnından bıçaklayarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polisin olay ile ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş