Esenyurt'ta çiçek satıcıları arasında bıçaklı kavgası: 2 yaralı
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Esenyurt'ta çiçek satıcıları arasında bıçaklı kavgası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta çiçek satıcıları arasında çıkan bıçaklı kavgada ortalık adeta savaş alanına döndü.

Esenyurt'ta çiçek satıcıları arasında çıkan bıçaklı kavgada ortalık adeta savaş alanına döndü. İki kişinin bıçakla yaralandığı kavgada, kadın öfkesini karşı tarafın aracının camlarını sopayla kırarak çıkardı. Yaşanan anlar saniye saniye kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Saadetdere E-5 yanyol üzerinde meydana geldi. İddialara göre, iki ayrı grup çiçek satıcısı arasında alacak verecek yüzünden kavga çıktı. Çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı. Yaşanan olay sonrası ihbar üzerine olay yerine giden Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya karışan failleri tespit etti. Bir yaralı genç adam kanlar içinde yerde kalırken ilk müdahaleyi yine yakınları ve çevredeki vatandaşlar yaptı.

KADIN, ÖFKESİNİ ARAÇTAN ÇIKARDI

Kavga sonrası yakınının yerde kanlar içinde kaldığını gören bir kadın öfkesini karşı tarafın aracından çıkardı. Eline sopa alan kadın aracın tüm camlarını kırdı. Yerde kanlar içinde kalan bir yaralılardan birisinin ambulansla hastaneye gittiği öğrenildi. Diğer yaralı ise taksiyle hastaneye götürülürken hayati tehlikelerinin bulunmadığı söylenildi.

(Murat Delice - Furkan Tan - Erdal Can İçelli/İHA)

Esenyurt'ta çiçek satıcıları arasında bıçaklı kavgası: 2 yaralı
Esenyurt'ta çiçek satıcıları arasında bıçaklı kavgası: 2 yaralı
Esenyurt'ta çiçek satıcıları arasında bıçaklı kavgası: 2 yaralı
Esenyurt'ta çiçek satıcıları arasında bıçaklı kavgası: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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