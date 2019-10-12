Esenyurt'ta cezaevi firarisi polisle çatıştı 2 yaralı

12.10.2019 22:35

Soner HASIRCIOĞLU İSTANBUL DHA

Esenyurt'ta organize suç çetesi üyesi ve aynı zamanda cezaevi firarisi olduğu belirlenen 1 kişi ile polis arasında sokak üzerinde silahlı çatışma çıktı. Çatışmada, cezaevi firarisi kişi ile berber çalışanı olmak üzere 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA