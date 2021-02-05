Esenyurt'ta, çeşitli suçlardan aranan şüpheli sahte kimlikle yakalandı
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Esenyurt'ta, çeşitli suçlardan aranan şüpheli sahte kimlikle yakalandı

05.02.2021 17:51 | Son Güncelleme: 05.02.2021 18:06

Esenyurt'ta, "kasten adam öldürmek", "uyuşturucu ticareti yapmak", "mermi bulundurmak", "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından aranan şüpheli sahte kimlikle yakalandı.

Esenyurt'ta, "kasten adam öldürmek", "uyuşturucu ticareti yapmak", "mermi bulundurmak", "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından aranan şüpheli sahte kimlikle yakalandı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliğine bağlı ekipler, Akevler Mahallesi 1074. Sokak'taki bir sitenin önünde şüphelenerek durdurdukları 34 BAD 714 plaka sayılı araçtaki 4 kişiye yönelik aramada, biri seri numarası olmayan 3 tabanca ve fişekle ile 23 bin lira ele geçirdi.

Araçtaki şahıslardan Ersan Demirci'nin sahte kimlik kullandığını belirleyen ekipler, yapılan sorgulamada gerçek kimliği Turgut Gürbüz olan şüphelinin "kasten adam öldürmek" suçundan 15 yıl kesinleşmiş cezasının bulunduğunu, "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan da 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğunu tespit etti.

Kesinleşen cezalarıyla birlikte "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama", "mermi bulundurma veya taşıma" suçlarından aranan şahsın 3 kişiyle birlikte çıktığı Akevler Mahallesi 1076 Sokak'taki adreste yapılan aramada da bir tabanca ve 95 fişek ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan 4 kişi, Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Esenyurt'ta, çeşitli suçlardan aranan şüpheli sahte kimlikle yakalandı
Esenyurt'ta, çeşitli suçlardan aranan şüpheli sahte kimlikle yakalandı
Esenyurt'ta, çeşitli suçlardan aranan şüpheli sahte kimlikle yakalandı
Esenyurt'ta, çeşitli suçlardan aranan şüpheli sahte kimlikle yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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