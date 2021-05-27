Esenyurt'ta çelik kasa hırsızları yakayı ele verdi
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Esenyurt'ta çelik kasa hırsızları yakayı ele verdi

İhlas Haber Ajansı / Erdal Can İçelli - Haberler | 3. Sayfa

- Esenyurt'ta çelik kasa hırsızları yakayı ele verdi İstanbul Esenyurt'ta, cerrahi maskeli iki hırsız bir restorandan çelik kasa çalıp, imha etmek istediği sırada polis ekiplerinin takibi sayesinde yakalandı.

- Esenyurt'ta çelik kasa hırsızları yakayı ele verdi

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta, cerrahi maskeli iki hırsız bir restorandan çelik kasa çalıp, imha etmek istediği sırada polis ekiplerinin takibi sayesinde yakalandı. Şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'nda bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde geldikleri restoranın kapısını açan cerrahi maskeli 2 şahıs, içeride bulunan kasaya yöneldi. Kasayı kucaklarına alıp kaçan hırsızların bu anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Sabah restoranına geldiğinde çelik kasanın çalındığın gören iş yeri sahibi durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, işyerinin güvenlik kamerası ve parmak izi incelemelerinin ardından şüphelileri yakalamak için çalışmaya başladı.

5 saat içinde yakalandılar

Olay sonrası şahısların kimlik tespitini yapan ekipler kaçış güzergahı üzerinde çalışma başlattı. Sokak kameralarında yapılan çalışmalarda şüphelilerin bir hurdacıya gittiğini belirleyen polis ekipleri, yaptıkları operasyonda T.K. ve C.B.'yi üzerlerinde kasadan çıkan kredi kartları ve bin 500 lira ile yakaladı. Daha önce hırsızlık suçlarına karıştığı belirlenen T.K. ve C.B.'nin kasayı bir arazide çekiçle açtığı belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Esenyurt'ta çelik kasa hırsızları yakayı ele verdi
Esenyurt'ta çelik kasa hırsızları yakayı ele verdi
Esenyurt'ta çelik kasa hırsızları yakayı ele verdi
Esenyurt'ta çelik kasa hırsızları yakayı ele verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdal Can İçelli

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