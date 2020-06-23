Esenyurt'ta çatıdan kopan parçalar araçların üzerine devrildi
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Esenyurt'ta çatıdan kopan parçalar araçların üzerine devrildi

Esenyurt'ta özel bir tıp merkezinin çatısından kopan parçalar, 6 aracın üzerine devrildi.

Esenyurt'ta çatıdan kopan parçalar araçların üzerine devrildi
23.06.2020 14:38 | Son Güncelleme: 23.06.2020 15:15

Esenyurt'ta özel bir tıp merkezinin çatısından kopan parçalar, 6 aracın üzerine devrildi. Yoldan geçene iki kişi olayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Aşık Veysel Caddesi'nde yaşandı. Özel bir tıp merkezinin çatısından demir levhalar, yağış ve rüzgar nedeniyle aşağıdaki araçların üzerine uçtu. Olayda park halinde bulunan 6 araç zarar gördü. Yoldan geçen iki kişi ise olayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Cadde trafiğe kapatılırken düşen parçaların kaldırılması için çalışmalar sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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