Esenyurt'ta çatı yangını -2
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Esenyurt'ta çatı yangını -2

ESENYURT'ta 5 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

11.11.2019 23:58 | Son Güncelleme: 11.11.2019 23:58
Esenyurt'ta çatı yangını -2
ESENYURT'ta 5 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. alevlerin yükseldiği yangın ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Talatpaşa Mahallesi 1007. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında çıktı. Çatıdan önce dumanlar adından alevlerin yükseldiğini görenler, durumu ekiplerine verdi. Olay yerine çok sayıda , ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binanın çatısı kullanılamaz hale geldi. Polis ve itfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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