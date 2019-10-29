Esenyurt'ta çatı yangını
Esenyurt'ta bir binada meydana gelen çatı yangını hasara neden oldu.
29.10.2019 09:32
Esenyurt'ta bir binada meydana gelen çatı yangını hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Saksağan Sokağı'nda 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, çatıda maddi hasar oluştu.
Kaynak: AA
VİDEO: Esenyurt'ta çatı yangını