Esenyurt'ta çatı yangını

29.10.2019 09:32

Esenyurt'ta bir binada meydana gelen çatı yangını hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Saksağan Sokağı'nda 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, çatıda maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA