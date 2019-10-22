Esenyurt'ta çatı yangını

22.10.2019 13:30

Esenyurt'ta bir binada meydana gelen çatı yangını hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Balıkyolu Mahallesi 418. Sokak'taki 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle elinde yanık oluşan bir kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.

Kaynak: AA