Son dakika haber! Esenyurt'ta çatı yangını (1)

09.10.2020 21:30 | Son Güncelleme: 09.10.2020 21:36
Son dakika haber: ESENYURT'ta 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı.
ESENYURT'ta 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Süleymaniye Mahallesi 772 Sokak'taki yangın rüzgar sebebiyle kısa sürede yandaki binanın çatısına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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