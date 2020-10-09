Son dakika haber! Esenyurt'ta çatı yangını (1)
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Son dakika haber! Esenyurt'ta çatı yangını (1)

09.10.2020 21:30 | Son Güncelleme: 09.10.2020 21:36
Son dakika haber! Esenyurt'ta çatı yangını (1)

Son dakika haber: ESENYURT'ta 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

ESENYURT'ta 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Süleymaniye Mahallesi 772 Sokak'taki yangın rüzgar sebebiyle kısa sürede yandaki binanın çatısına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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