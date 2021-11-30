Esenyurt'ta çatı uçması sonucu yaralanan kadın kurtarılamadı - Haberler
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Esenyurt'ta çatı uçması sonucu yaralanan kadın kurtarılamadı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Esenyurt'ta çatı uçması sonucu yaralanan kadın kurtarılamadı

ESENYURT'ta lodos nedeniyle uçan apartmanın çatısının üzerine düştüğü yabancı uyruklu bir kadın kurtarılamadı.

ESENYURT'ta lodos nedeniyle uçan apartmanın çatısının üzerine düştüğü yabancı uyruklu bir kadın kurtarılamadı. Kadının son anları, çevredekilerin kaçma anı ve çatının uçması güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Dün öğle saatlerinde Kıraç Mahallesi İstiklal Caddesi'nde şiddetli fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu. Bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayda Tacikistan vatandaşı Malokhat Rakhimova adlı kadın yolun karşı tarafına geçerken çatının düştüğü  bölgeye yürüdüğü  görüldü. Bebeği ile ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan 4 kişiden Malokhat Rakhimova kurtarılamadı.


Esenyurt'ta çatı uçması sonucu yaralanan kadın kurtarılamadı

Esenyurt'ta çatı uçması sonucu yaralanan kadın kurtarılamadı

Esenyurt'ta çatı uçması sonucu yaralanan kadın kurtarılamadı

Esenyurt'ta çatı uçması sonucu yaralanan kadın kurtarılamadı

Esenyurt'ta çatı uçması sonucu yaralanan kadın kurtarılamadı

Esenyurt'ta çatı uçması sonucu yaralanan kadın kurtarılamadı

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