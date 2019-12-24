Esenyurt'ta çatı katında çıkan yangın söndürüldü
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Esenyurt'ta çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Esenyurt'ta bir binanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.

24.12.2019 16:02 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:20
Esenyurt'ta çatı katında çıkan yangın söndürüldü

'ta bir binanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Mahallesi 65. Sokak'taki 4 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken çatı katında da hasar oluştu.

Kaynak: AA
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