Esenyurt'ta çalıntı plakalı araçla gasp yapan zanlı tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Esenyurt'ta çalıntı plakalı araçla gasp yapan zanlı tutuklandı

AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Haberler | Güncel
Esenyurt'ta çalıntı plakalı araçla gasp yapan zanlı tutuklandı

Esenyurt'ta, çalıntı plakalı araçla geldikleri sokakta bir kadının cep telefonunu gasp eden şüpheli tutuklandı.

Esenyurt'ta, çalıntı plakalı araçla geldikleri sokakta bir kadının cep telefonunu gasp eden şüpheli tutuklandı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, bir aracın plakasının sökülerek çalındığı ve yolda yürüyen bir kadının gasp edildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alınırken, Yusuf A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu arada şüphelilerin gasp ve plaka çaldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, park halindeki bir aracın plakasını sökerek çalan şüphelinin hızlıca başka bir araçla uzaklaşması yer alıyor.

Başka bir görüntüde de çalınan plakanın takıldığı araçla hareket eden şüphelilerden birinin arabadan inerek yolda yürüyen kadının cep telefonunu gasp etmesi bulunuyor.

AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Son Dakika Haberleri
Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti

Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu Vahap Seçer Ekrem İmamoğlu Adil Karaismailoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Gülşen Eser Yenenler Demet Özdemir Farah Zeynep Abdullah
Spor Muslera Arda Turan Nihat Özdemir Halis Özkahya Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Murat Kurum Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Esenyurt'ta çalıntı plakalı araçla gasp yapan zanlı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 13:30:31. #1.17#