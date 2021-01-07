ESENYURT'TA ÇALDIKLARI GİYSİLERİ OTOPARKTA SATARKEN YAKALANDILAR

ZEYTİNBURNU'nda iş yerinden çaldıkları giyim eşyalarını Esenyurt 'ta otoparkta başka kişilere satmak isteyen 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Zeytinburnu'ndan hırsızlık yapan şüphelilerin Esenyurt'a geldiğini ve çalıntı eşyaları burada başka birilerine satmaya çalıştığını belirledi. Otoparka düzenlenen baskında 3 şüpheli suçüstü yakalanırken çalıntı eşyalara el konuldu. Şüphelilerin daha önce de farklı ilçelerde 5 ayrı hırsızlık kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı