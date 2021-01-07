ESENYURT'TA ÇALDIKLARI GİYSİLERİ OTOPARKTA SATARKEN YAKALANDILAR
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ESENYURT'TA ÇALDIKLARI GİYSİLERİ OTOPARKTA SATARKEN YAKALANDILAR

07.01.2021 09:35 | Son Güncelleme: 07.01.2021 09:40
ESENYURT'TA ÇALDIKLARI GİYSİLERİ OTOPARKTA SATARKEN YAKALANDILAR

ZEYTİNBURNU'nda iş yerinden çaldıkları giyim eşyalarını Esenyurt'ta otoparkta başka kişilere satmak isteyen 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

ZEYTİNBURNU'nda iş yerinden çaldıkları giyim eşyalarını Esenyurt'ta otoparkta başka kişilere satmak isteyen 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Zeytinburnu'ndan hırsızlık yapan şüphelilerin Esenyurt'a geldiğini ve çalıntı eşyaları burada başka birilerine satmaya çalıştığını belirledi. Otoparka düzenlenen baskında 3 şüpheli suçüstü yakalanırken çalıntı eşyalara el konuldu. Şüphelilerin daha önce de farklı ilçelerde 5 ayrı hırsızlık kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- İstanbul

ESENYURT'TA ÇALDIKLARI GİYSİLERİ OTOPARKTA SATARKEN YAKALANDILAR
ESENYURT'TA ÇALDIKLARI GİYSİLERİ OTOPARKTA SATARKEN YAKALANDILAR
ESENYURT'TA ÇALDIKLARI GİYSİLERİ OTOPARKTA SATARKEN YAKALANDILAR
ESENYURT'TA ÇALDIKLARI GİYSİLERİ OTOPARKTA SATARKEN YAKALANDILAR
ESENYURT'TA ÇALDIKLARI GİYSİLERİ OTOPARKTA SATARKEN YAKALANDILAR
ESENYURT'TA ÇALDIKLARI GİYSİLERİ OTOPARKTA SATARKEN YAKALANDILAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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