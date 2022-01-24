Esenyurt'ta cadde ve sokaklar buz pistine döndü - Haberler
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Esenyurt'ta cadde ve sokaklar buz pistine döndü

Esenyurt'ta cadde ve sokaklar buz pistine döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta kar yağışının etkisi ile birlikte cadde ve sokaklar buz pistine döndü.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta kar yağışının etkisi ile birlikte cadde ve sokaklar buz pistine döndü. Sabah saatlerinde kar ve buzlu yollarda işlerine gitmek isteyen vatandaşlar, kayarak düşerken, o anlar kameraya yansıdı.

Son günlerde etkisini arttıran kar, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Karların erimesi ile sokak ve caddeler adeta buz pistine döndü. Sabah uyanıp işine gitmek isteyen vatandaşlar ise buz pistine dönen yollardan kayarak yere düştü. Onlarca vatandaşın kaydığı o anlar ise kameraya yansıdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Esenyurt, kar, 3. Sayfa, Haber

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