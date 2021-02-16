ESENYURT'TA BUZLU YOLDA KAYAN GENÇ KIZ  KAFASINI KAMYONETE ÇARPTI
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ESENYURT'TA BUZLU YOLDA KAYAN GENÇ KIZ  KAFASINI KAMYONETE ÇARPTI

16.02.2021 09:05 | Son Güncelleme: 16.02.2021 09:09
ESENYURT'TA BUZLU YOLDA KAYAN GENÇ KIZ  KAFASINI KAMYONETE ÇARPTI

Esenyurt'ta buz tutan sokaklarda sürücü ve yayalar zor anlar yaşadıEsenyurt'ta buzlanan kaldırım ve caddelerde yürümekte güçlük çeken vatandaşlar zaman zaman tehlikeli anlar yaşadı.

Esenyurt'ta buz tutan sokaklarda sürücü ve yayalar zor anlar yaşadıEsenyurt'ta buzlanan kaldırım ve caddelerde yürümekte güçlük çeken vatandaşlar zaman zaman tehlikeli anlar yaşadı. Buzlu cadde de kayan bir genç kız yol kenarında park halindeki kamyonete kafasını çarptı. Genç kız şans eseri yaralanmadı. Bir çok araç sürücüsü de buzlanan dik yokuşları çıkamadı. Araçlar kayarken yokuşu çıkamayan bazı araçlar geri döndü. İşlerine gitmeye çalışan vatandaşlar çok zorlandıklarını, yolların buzlu olduğunu dile getirdi. 

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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