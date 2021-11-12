ESENYURT'TA BULUŞMAYA ÇAĞIRIP TEKME TOKAT DARBETTİLER - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ESENYURT'TA BULUŞMAYA ÇAĞIRIP TEKME TOKAT DARBETTİLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta, 4 kişi, buluşmaya çağırdıkları kişiyi yere yatırıp, tekme tokat darbetti.

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - Esenyurt'ta, 4 kişi, buluşmaya çağırdıkları kişiyi yere yatırıp, tekme tokat darbetti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçen salı gece saatlerinde Talatpaşa Mahallesinde yaşandı. 4 arkadaş daha önce aralarında husumet bulunan kişiyi, cep telefonu ile arayıp ara sokağa çağırdı. Olacaklardan haber siz şekilde sokağa gelen genç, 4 kişinin saldırısına uğradı. Saldırgan kişi, darbettiği genci yere düşürüp, tekme tokat saldırmaya devam etti. Bu sırada olay yerinde bulunan arkadaşları ise araya girmek yerine izlemeye devam etti. Saldırgan ve arkadaşları bir süre sonra olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

ESENYURT'TA BULUŞMAYA ÇAĞIRIP TEKME TOKAT DARBETTİLER

ESENYURT'TA BULUŞMAYA ÇAĞIRIP TEKME TOKAT DARBETTİLER

ESENYURT'TA BULUŞMAYA ÇAĞIRIP TEKME TOKAT DARBETTİLER

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Esenyurt'ta buluşmaya çağırıp tekme tokat darbettiler

Esenyurt'ta buluşmaya çağırıp tekme tokat darbettiler
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title