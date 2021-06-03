ESENYURT'TA BULUNAN YAĞMUR SUYU KANALI YİNE MAVİ AKTI
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ESENYURT'TA BULUNAN YAĞMUR SUYU KANALI YİNE MAVİ AKTI

ESENYURT'TA BULUNAN YAĞMUR SUYU KANALI YİNE MAVİ AKTI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta bulunan yağmur suyu kanalı bırakılan atıklar nedeniyle yeniden mavi aktı.

Esenyurt'ta bulunan yağmur suyu kanalı bırakılan atıklar nedeniyle yeniden mavi aktı. Yaklaşık 1 ay önce de farklı renklerde akan kanalda, sorun hala devam ediyor.

Akçaburgaz Mahallesi'nden başlayan ve sonrasında Haramidere'de bulunan dere ile birleşerek Marmara Denizi'ne dökülen yağmur suyu kanallarına bırakılan renkli atıklar çevreyi ve vatandaşları rahatsız etmeye devam ediyor. Akçaburgaz Mahallesi sanayi bölgesindeki yağmur suyu kanalı, bırakılan atıklar nedeni ile mavi renge büründü. Kanalın, Haramidere'deki kanala akan bölümünde daha önce de mavi ve kırmızı renkte atık bırakılmıştı. Aynı sorunun 1 aydır devam ediyor olması ise çevredeki vatandaşları rahatsız ediyor. Kanaldan bırakılan atıklar nedeni ile pis koku yayılıyor.

Haramidere'de bulunan derenin renkli akmasının nedeninin kot yıkama atölyelerinin bıraktığı atıklar olduğu tespit edilmişti. Akçaburgaz Mahallesinden akan kanalında bu yüzden renkli aktığı iddia ediliyor.

ESENYURT'TA BULUNAN YAĞMUR SUYU KANALI YİNE MAVİ AKTI
ESENYURT'TA BULUNAN YAĞMUR SUYU KANALI YİNE MAVİ AKTI
ESENYURT'TA BULUNAN YAĞMUR SUYU KANALI YİNE MAVİ AKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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