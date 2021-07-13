Esenyurt'ta bozuk yolları yenilenmeye devam ediyor
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Esenyurt'ta bozuk yolları yenilenmeye devam ediyor

Esenyurt'ta bozuk yolları yenilenmeye devam ediyor
Bültenler - Haberler | Güncel

İlçe genelinde yol yenilemeye çalışmalarına devam eden Esenyurt Belediyesi, Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1618. Sokak'ta yıllardır yapılmayan yolun yapımına başladı.

Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1618. Sokak'ta yeni yol yapım çalışmaları başladı. Ekipler, 2016 yılında kaldırım yapılıp kullanılamaz durumda bırakılan sokakta, alt yapı çalışmalarına başladı.

"MAHALLELİMİZ İÇİN SEVİNDİRİCİ BİR DURUM"

1618. Sokak'ta, vatandaşların yıllardır yolu kullanamadığını aktaran Mahalle Muhtarı İlhan Aydemir, çalışmaları başlattığı için Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'a teşekkür etti. Aydemir, "Yıllardır yapılamayan bu yolda çalışmaların başlaması bizim için avantajdır. Buradaki vatandaşlarımız mağdur idi; tozdan dolayı evlerinin camlarını açamıyorlardı. Nitekim çalışmalar başladı. Bu yolun yapılması mahallelimiz için sevindirici bir durum. Beklentimiz, yolun kısa bir sürede bitmesidir" dedi.

Kaynak: Bültenler

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