Esenyurt'ta boş dairedeki bavuldan sis bombası, barut, elektronik parçalar ve kablolar çıktı.
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Esenyurt'ta boş dairedeki bavuldan sis bombası, barut, elektronik parçalar ve kablolar çıktı.

Esenyurt'ta boş bir dairede emlakçı tarafından bulunan bavullardan birinin içinde sis bombası, barut, elektronik parçalar ve kablolar çıktı.

04.03.2020 15:29 | Son Güncelleme: 04.03.2020 15:31
Esenyurt'ta boş dairedeki bavuldan sis bombası, barut, elektronik parçalar ve kablolar çıktı.

'ta boş bir dairede emlakçı tarafından bulunan bavullardan birinin içinde sis bombası, barut, elektronik parçalar ve kablolar çıktı. Polisin incelemeleri devam ediyor.

Esenyurt Mehter Mahallesi 1979 sokak üzerinde bulunan bir rezidanstaki boş bir daireyi kontrole gelen emlakçı dairede 3 bavul ve çok sayıda poşet gördü. Bavulları ve poşetleri dışarı çıkartan emlakçı bavullardan birinin içinde sis bombası, barut, elektronik parçalar ve kablolar görünce durumu hemen polise verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ilk incelemenin ardından olay yerine bomba imha uzmanlarını çağırdı. Rezidans'ın çevresinde geniş güvenlik önlemi alınırken uzman ekiplerin gelişi bekleniyor.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Esenyurt'ta boş dairedeki bavuldan sis bombası, barut, elektronik parçalar ve kablolar çıktı.
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