Esenyurt'ta börekçiye giren hırsızlık zanlısının rahat tavırları güvenlik kameralarına yansıdı
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Esenyurt'ta börekçiye giren hırsızlık zanlısının rahat tavırları güvenlik kameralarına yansıdı

Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta girdiği börekçide bir miktar para ve bir cep telefonu çalan hırsızlık zanlısının, dükkandaki rahat tavırları güvenlik kameralarına yansıdı.

Esenyurt'ta girdiği börekçide bir miktar para ve bir cep telefonu çalan hırsızlık zanlısının, dükkandaki rahat tavırları güvenlik kameralarına yansıdı.

Mehterçeşme Mahallesi'ndeki börekçiye 16 Ağustos'ta gece saatlerinde giren şüpheli, bir miktar para ve bir cep telefonu aldıktan sonra limonata içiyor.

İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde rahat tavırlarıyla dikkati çeken şüphelinin, limonatayı içtikten sonra çaldıklarıyla dükkandan ayrıldığı görülüyor.

Durumu fark eden iş yeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelerek inceleme yapan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Esenyurt'ta börekçiye giren hırsızlık zanlısının rahat tavırları güvenlik kameralarına yansıdı
Esenyurt'ta börekçiye giren hırsızlık zanlısının rahat tavırları güvenlik kameralarına yansıdı
Esenyurt'ta börekçiye giren hırsızlık zanlısının rahat tavırları güvenlik kameralarına yansıdı
Esenyurt'ta börekçiye giren hırsızlık zanlısının rahat tavırları güvenlik kameralarına yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel

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Esenyurt'ta börekçiye giren hırsızlık zanlısının rahat tavırları güvenlik kameralarına yansıdı - Haberler
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