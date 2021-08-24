Esenyurt'ta börekçiye giren hırsızlık zanlısının rahat tavırları güvenlik kameralarına yansıdı

Esenyurt'ta girdiği börekçide bir miktar para ve bir cep telefonu çalan hırsızlık zanlısının, dükkandaki rahat tavırları güvenlik kameralarına yansıdı.

Esenyurt'ta girdiği börekçide bir miktar para ve bir cep telefonu çalan hırsızlık zanlısının, dükkandaki rahat tavırları güvenlik kameralarına yansıdı.

Mehterçeşme Mahallesi'ndeki börekçiye 16 Ağustos'ta gece saatlerinde giren şüpheli, bir miktar para ve bir cep telefonu aldıktan sonra limonata içiyor.

İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde rahat tavırlarıyla dikkati çeken şüphelinin, limonatayı içtikten sonra çaldıklarıyla dükkandan ayrıldığı görülüyor.

Durumu fark eden iş yeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelerek inceleme yapan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel