Esenyurt'ta bodruma saklandı; evden çıkan eski sevgilisini göğsünden bıçakladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Esenyurt'ta bodruma saklandı; evden çıkan eski sevgilisini göğsünden bıçakladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Esenyurt'ta bodruma saklandı; evden çıkan eski sevgilisini göğsünden bıçakladı

ESENYURT'ta eski sevgilisinin yaşadığı apartmanın bodrumuna gizlenen Türkmenistan uyruklu Beghzat B., kadını evden çıkıp, işe gittiği sırada göğsünden bıçakladı.

ESENYURT'ta eski sevgilisinin yaşadığı apartmanın bodrumuna gizlenen Türkmenistan uyruklu Beghzat B., kadını evden çıkıp, işe gittiği sırada göğsünden bıçakladı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaçan şüpheli aranıyor.

Olay, saat 10.00 sıralarında Esenyurt Battal Gazi Mahallesi Cemre Sokak'ta yaşandı. Türkmenistan uyruklu Beghzat B., eski sevgilisi Rhatoy A.'nın (30) yaşadığı apartmanın bodrumuna gizlendi. Burada kadının işe gitmesini bekleyen Beghzat B., Rhatoy A.'yı merdivenlerden indiği sırada saçından yakalayıp, dışarı çıkardı. Bir süre yaşanan bağrışmanın ardından Beghzat B., Rhatoy A.'yı göğsünden bıçakladı. Saldırgan olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından kadını hastaneye kaldırdı. Rhatoy A.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

"KADININ SUÇUNDAN TUTTU"

Yaşananları anlatan Rhatoy A.'nın komşusu, "Ben kızımı okula hazırlıyordum. Bir kişi geldi, içeri girdi. Kızıma 'Nereye geldi' diye sordum. Bodruma indiğini söyledi. Bodrumda saklanmış. Daha sonra bu kişi, kadının saçından tuttu. Kadının çığlık seslerine çıktım. Baktığımda kadının saçından tutmuştu. Kadın, 'Yardım edin' diye bağırıyordu. Adam gittikten sonra baktım, kadın kanlar içindeydi" dedi.


- İstanbul
Esenyurt'ta bodruma saklandı; evden çıkan eski sevgilisini göğsünden bıçakladı

Esenyurt'ta bodruma saklandı; evden çıkan eski sevgilisini göğsünden bıçakladı

Esenyurt'ta bodruma saklandı; evden çıkan eski sevgilisini göğsünden bıçakladı

Esenyurt'ta bodruma saklandı; evden çıkan eski sevgilisini göğsünden bıçakladı

Esenyurt'ta bodruma saklandı; evden çıkan eski sevgilisini göğsünden bıçakladı

Esenyurt'ta bodruma saklandı; evden çıkan eski sevgilisini göğsünden bıçakladı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
'Kibar Feyzo' lakaplı yankesicilik şüphelisi tutuklandı

'Kibar Feyzo' lakaplı yankesicilik şüphelisi tutuklandı

 ANNEANNESİNİN EVİNİ POMPALIYLA BASIP, BABASININ TACİZİNE UĞRAYAN KIZ KARDEŞİNİ GÖTÜRMEK İSTEDİ

ANNEANNESİNİN EVİNİ POMPALIYLA BASIP, BABASININ TACİZİNE UĞRAYAN KIZ KARDEŞİNİ GÖTÜRMEK İSTEDİ
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emir Sultan Meral Akşener Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu Binali Yıldırım
Magazin Seda Sayan İrem Derici Amelia Hamlin
Spor Burak Elmas Stefan Kuntz Nihat Özdemir Hamit Altıntop Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Emmanuel Macron Antonio Guterres
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Esenyurt'ta bodruma saklandı; evden çıkan eski sevgilisini göğsünden bıçakladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 11:57:37. #1.17#