Esenyurt'ta bodrum katta çıkan yangında 3 yavru kediden 2'si yaralandı 1'i öldü
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Esenyurt'ta bodrum katta çıkan yangında 3 yavru kediden 2'si yaralandı 1'i öldü

Esenyurt'ta bodrum katta çıkan yangında 3 yavru kediden 2'si yaralandı 1'i öldü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENYURT'ta, 4 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangında, dumanların arasında kalan 3 yavru kediden 2'si yaralanırken, 1'i öldü.

ESENYURT'ta, 4 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangında, dumanların arasında kalan 3 yavru kediden 2'si yaralanırken, 1'i öldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Bağlarçeşme Mahallesi, 1111. Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın bodrum katında çıktı. Yükselen duman ve alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangının çıktığı alanda yavru kedi sesleri duydu. Bunun üzerine içeride arama yapan ekipler, 3 yavru kedinin dumanların arasında kaldığını fark etti. Kedileri kurtaran itfaiyelerin tüm müdahalelerine rağmen 1 kedi hayatını kaybetti. Alevlerin arasında kalan 2 kedi ise tedavi edilmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İtfaiye ekiplerinin kedileri kurtardıktan sonra yaşatma çabaları ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.


- İstanbul
Esenyurt'ta bodrum katta çıkan yangında 3 yavru kediden 2'si yaralandı 1'i öldü
Esenyurt'ta bodrum katta çıkan yangında 3 yavru kediden 2'si yaralandı 1'i öldü
Esenyurt'ta bodrum katta çıkan yangında 3 yavru kediden 2'si yaralandı 1'i öldü
Esenyurt'ta bodrum katta çıkan yangında 3 yavru kediden 2'si yaralandı 1'i öldü
Esenyurt'ta bodrum katta çıkan yangında 3 yavru kediden 2'si yaralandı 1'i öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Esenyurt'ta bodrum katta çıkan yangında 3 yavru kediden 2'si yaralandı 1'i öldü - Haberler
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