Son dakika haberi! Esenyurt'ta bisiklet hırsızlığı kamerada
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Son dakika haberi! Esenyurt'ta bisiklet hırsızlığı kamerada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Esenyurt'ta bisiklet hırsızlığı kamerada

Son dakika gelişmesine göre ESENYURT'ta apartmanın dokuzuncu katından çaldığı bisikleti merdivenlerden indiren şüpheli güvenlik kameralarına yansıdı.

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ESENYURT'ta apartmanın dokuzuncu katından çaldığı bisikleti merdivenlerden indiren şüpheli güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheli polis ekiplerince kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. 

Olay, Esenyurt'ta 15 ocakta Mevlana Mahallesi'ndeki bir sitede yaşandı. Küçük yaştaki S.Ö (14). ailesiyle birlikte yaşadığı apartman dairesinin kapısında kilitli bulunan bisikletinin çalındığını fark edince polisi aradı. İhbar üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından şüphelinin Devrim Ş.(32) olduğu belirlendi. Şüpheli polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.  Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise şüpheli Devrim Ş. sitenin kapısında bekliyor, ardından apartmana giren bir kuryenin peşinden siteye giriyor. Sonrasında dokuzuncu kattaki bisikleti alarak merdivenlerden indiriyor. 


- İstanbul
Son dakika haberi! Esenyurt'ta bisiklet hırsızlığı kamerada
Son dakika haberi! Esenyurt'ta bisiklet hırsızlığı kamerada
Son dakika haberi! Esenyurt'ta bisiklet hırsızlığı kamerada
Son dakika haberi! Esenyurt'ta bisiklet hırsızlığı kamerada
Son dakika haberi! Esenyurt'ta bisiklet hırsızlığı kamerada
Son dakika haberi! Esenyurt'ta bisiklet hırsızlığı kamerada
Son dakika haberi! Esenyurt'ta bisiklet hırsızlığı kamerada
Son dakika haberi! Esenyurt'ta bisiklet hırsızlığı kamerada
Son dakika haberi! Esenyurt'ta bisiklet hırsızlığı kamerada
Son dakika haberi! Esenyurt'ta bisiklet hırsızlığı kamerada
Son dakika haberi! Esenyurt'ta bisiklet hırsızlığı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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