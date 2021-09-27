ESENYURT'TA BİRLİKTE KAHVALTIYA GELDİĞİ 4 ARKADAŞINA DEHŞETİ YAŞATTI

Olay, Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Ufuk Caddesi'nde bulunan bir pastanede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, pastaneye gelen 5 arkadaş arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Bağrışmaların ardından bir kişi, belinden çıkardığı tabanca ile ateş etmeye başladı. Mermiler 3 kişiyi yaralarken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahlı saldırgan taksiyle olay yerinden kaçarken, yaralanan 3 kişiden 1'i olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

"SİLAH SESLERİNİ DUYDUK"

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