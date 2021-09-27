ESENYURT'TA BİRLİKTE KAHVALTIYA GELDİĞİ 4 ARKADAŞINA DEHŞETİ YAŞATTI - Haberler
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ESENYURT'TA BİRLİKTE KAHVALTIYA GELDİĞİ 4 ARKADAŞINA DEHŞETİ YAŞATTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ESENYURT'TA BİRLİKTE KAHVALTIYA GELDİĞİ 4 ARKADAŞINA DEHŞETİ YAŞATTI

Esenyurt'ta, kahvaltı yapmak için bir pastaneye gelen 5 arkadaş arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - Esenyurt'ta, kahvaltı yapmak için bir pastaneye gelen 5 arkadaş arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Ufuk Caddesi'nde bulunan bir pastanede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, pastaneye gelen 5 arkadaş arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Bağrışmaların ardından bir kişi, belinden çıkardığı tabanca ile ateş etmeye başladı. Mermiler 3 kişiyi yaralarken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahlı saldırgan taksiyle olay yerinden kaçarken, yaralanan 3 kişiden 1'i olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Silahlı saldırganın arkadaşlarına dehşeti yaşattığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülere, 3 kişinin yaralandığı, silahlı saldırganın kaçtığı anlar yansıdı.

"SİLAH SESLERİNİ DUYDUK"

Olayı gören bir vatandaş, "Silah seslerini duyduk. Apar topar çıktık, 2 kişinin yattığını gördük. 1 kişiyi de götürdüler. Bir kişi ölmüş." dedi.

Görüntü dökümü:

----------------

-(Güvenlik kamerası)

-Yaralanan kişilerin düşmesi

-Silahlı saldırganın tabancayı göstererek çıkması

-Saldırganın kaçması

-

- Polis ekiplerinin incelemesi

-Olay yeri incelemenin çalışmaları

-Vatandaş röp

-Genel ve detay görüntü


- İstanbul

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Haber: ESENYURT'TA BİRLİKTE KAHVALTIYA GELDİĞİ 4 ARKADAŞINA DEHŞETİ YAŞATTI - Haberler
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