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Taksici yolcusuna tekme, tokat saldırdı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Taksici yolcusuna tekme, tokat saldırdı

Esenyurt'ta aracına binen yabancı uyruklu yolcusu ile bilinmeyen bir nedenle tartışan şoför, sokak ortasında yolcusuna tekme, tokat saldırdı.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta aracına binen yabancı uyruklu yolcusu ile bilinmeyen bir nedenle tartışan şoför, sokak ortasında yolcusuna tekme, tokat saldırdı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Mevlana Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre, bir taksici ile aracına binen yabancı uyruklu yolcu arasında nedeni bilinmeyen bir tartışma yaşandı. İlerleyen dakikalarda büyüyerek sokağa taşan tartışmada taksi şoförü, yolcusuna tekme ve tokatla saldırdı. Bir süre olayı sessizce izleyen çevredeki vatandaşın araya girmesiyle olay son buldu. Yaşanan o tartışma anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

(Hakan Polat - Erdal Can İçelli/ İHA)

Taksici yolcusuna tekme, tokat saldırdı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Esenyurt, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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