Esenyurt'ta bir sürücüyü aracından indirerek darbeden 2 şüpheli gözaltına alındı

Esenyurt'ta yol verme kavgası sırasında bir sürücüyü aracından indirerek, darbeden 2 şüpheli gözaltına alındı.

Esenyurt'ta yol verme kavgası sırasında bir sürücüyü aracından indirerek, darbeden 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Süleyman Demirel Caddesi'nde ticari araçla giden A.E. ile bir minibüste bulunan D.G ve A.G. arasında, yol verme tartışması çıktı.

Minibüsteki iki kişi, A.E.'yi aracından indirip bir süre darbettikten sonra olay yerinden uzaklaştı.

Ağır yaralanan A.E, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedavi altına alındı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden A.E'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ticari araçla minibüsün caddede yan yana durduğu, minibüsteki 2 kişinin diğer araçtan indirdikleri sürücüyü darbettikten sonra araçla uzaklaştıkları görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş