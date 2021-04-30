Esenyurt'ta bir sürücüyü aracından indirerek darbeden 2 şüpheli gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Esenyurt'ta bir sürücüyü aracından indirerek darbeden 2 şüpheli gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta yol verme kavgası sırasında bir sürücüyü aracından indirerek, darbeden 2 şüpheli gözaltına alındı.

Esenyurt'ta yol verme kavgası sırasında bir sürücüyü aracından indirerek, darbeden 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Süleyman Demirel Caddesi'nde ticari araçla giden A.E. ile bir minibüste bulunan D.G ve A.G. arasında, yol verme tartışması çıktı.

Minibüsteki iki kişi, A.E.'yi aracından indirip bir süre darbettikten sonra olay yerinden uzaklaştı.

Ağır yaralanan A.E, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedavi altına alındı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden A.E'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ticari araçla minibüsün caddede yan yana durduğu, minibüsteki 2 kişinin diğer araçtan indirdikleri sürücüyü darbettikten sonra araçla uzaklaştıkları görülüyor.

Esenyurt'ta bir sürücüyü aracından indirerek darbeden 2 şüpheli gözaltına alındı
Esenyurt'ta bir sürücüyü aracından indirerek darbeden 2 şüpheli gözaltına alındı
Esenyurt'ta bir sürücüyü aracından indirerek darbeden 2 şüpheli gözaltına alındı
Esenyurt'ta bir sürücüyü aracından indirerek darbeden 2 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

İmzaladığı senete bir rakam daha ekleyip hayatını kararttılar
İmzaladığı senete bir rakam daha ekleyip hayatını kararttılar
Filyasyon ekipleri, testi pozitif çıktığı için temaslılarıyla iletişime geçtikleri kadının kayıp kardeşini buldu
Filyasyon ekipleri, testi pozitif çıktığı için temaslılarıyla iletişime geçtikleri kadının kayıp kardeşini buldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Adnan Menderes Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Ebru Gündeş Hakan Sabancı
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Esenyurt'ta bir sürücüyü aracından indirerek darbeden 2 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 16:40:51. #1.16#

title