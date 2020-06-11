Esenyurt'ta bir şüpheli, araçta tartıştığı iki kişiyi silahla yaraladı
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Esenyurt'ta bir şüpheli, araçta tartıştığı iki kişiyi silahla yaraladı

Esenyurt'ta bir araçta çıkan tartışmada silahla vurulan iki kişi yaralandı.

Esenyurt'ta bir şüpheli, araçta tartıştığı iki kişiyi silahla yaraladı
11.06.2020 23:53 | Son Güncelleme: 12.06.2020 00:14

Esenyurt'ta bir araçta çıkan tartışmada silahla vurulan iki kişi yaralandı.

Esenyurt ilçesi Saadetdere Mahallesi 107. Sokak'ta bir otomobilde oturan üç kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahını kullanan saldırgan, araç içindeki iki kişiyi bacaklarından vurarak kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdığı H.D. ve M.Ş.'nin kayınpeder ve damat olduğu öğrenilirken, kaçan şüpheliyi yakalamak için polis çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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