Esenyurt'ta parkta terk edilmiş yeni doğmuş bebek bulundu
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Esenyurt'ta parkta terk edilmiş yeni doğmuş bebek bulundu

29.12.2020 12:51 | Son Güncelleme: 29.12.2020 13:02

Esenyurt'ta bir parka bırakılan yeni doğmuş bebek, hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt'ta bir parka bırakılan yeni doğmuş bebek, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki parkta yürüyüş yapan vatandaşlar ve kafe çalışanları, yerde bir paket gördü. Paketin içinde bebek olduğunu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yeni doğduğu belirtilen erkek bebek, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Esenyurt'ta parkta terk edilmiş yeni doğmuş bebek bulundu
Esenyurt'ta parkta terk edilmiş yeni doğmuş bebek bulundu
Esenyurt'ta parkta terk edilmiş yeni doğmuş bebek bulundu
Esenyurt'ta parkta terk edilmiş yeni doğmuş bebek bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

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