Esenyurt'ta bir kişi tartıştığı amcasını öldürdü
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Esenyurt'ta bir kişi tartıştığı amcasını öldürdü

Esenyurt'ta yabancı uyruklu bir kişi, yeğeni tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

31.12.2019 15:14 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:14
Esenyurt'ta bir kişi tartıştığı amcasını öldürdü

'ta yabancı uyruklu bir kişi, yeğeni tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Sultaniye Mahallesi 637. Sokak'ta bulunan bir binadaki dairede, uyruklu İsmail Molla U, henüz belirlenemeyen nedenle yeğeni Albulkadir H.M. tarafından bıçakla yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan İsmail Molla U, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

İsmail Molla U'nun cesedi, yapılan incelemelerin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Şüpheli Aldulkadir H.M gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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