Esenyurt'ta bir kişi silahla yaralandı
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Esenyurt'ta bir kişi silahla yaralandı

Esenyurt'ta bir kişi silahla yaralandı
Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta yaşanan kavgada bir kişi silahla bacağından yaralandı.

Esenyurt'ta yaşanan kavgada bir kişi silahla bacağından yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yasin Ç, Örnek Mahallesi Erzurum Kongre Caddesi'ndeki bir restoranda arkadaşlarıyla oturduğu sırada daha önce aralarında husumet bulunan bir kişi yanına gelerek tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu şüpheli kişi, Yasin Ç'yi silahla bacağından vurarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralı Yasin Ç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri ekipleri güvenlik şeridi ile kapatılan restoranda çalışma yaptı. Polis ekiplerinin zanlıyı arama çalışması sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

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