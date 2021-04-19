Esenyurt'ta bir kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu
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Esenyurt'ta bir kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Esenyurt'ta bir kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta bir kişi göğsünden silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Esenyurt'ta bir kişi göğsünden silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binadaki bir dairede bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, göğsünden silahla vurulan Erdal K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, olayda intihar şüphesi üzerinde duruluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız

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