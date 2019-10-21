ESENYURT'TA BİR KİŞİ EV ARKADAŞI TARAFINDAN BIÇAKLANDI

ESENYURT'TA BİR KİŞİ EV ARKADAŞI TARAFINDAN BIÇAKLANDI

21.10.2019 15:12
ESENYURT'TA BİR KİŞİ EV ARKADAŞI TARAFINDAN BIÇAKLANDI
Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et