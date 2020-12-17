Esenyurt'ta bir kişi börek aldığı sırada bıçaklandı
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Esenyurt'ta bir kişi börek aldığı sırada bıçaklandı

17.12.2020 10:53 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:05
Esenyurt'ta bir kişi börek aldığı sırada bıçaklandı

ESENYURT'ta bir kişi börek aldığı sırada iş arkadaşı olduğu öğrenilen bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

ESENYURT'ta bir kişi börek aldığı sırada iş arkadaşı olduğu öğrenilen bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Belinden yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Olay saat 10.00 sıralarında Fatih Mahallesi Bahçeyolu Caddesi'nde bulunan bir börekçide yaşandı. Çalıştığı tekstil atölyesinden börek almaya gelen bir kişi, iş arkadaşı olduğu öğrenilen şüpheli tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaşırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Henüz ismi öğrenilemeyen yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. 

KÖPEK MERAKLA İZLEDİÖte yandan sahipli bir köpek yaşananları merakla izledi. Paşa isimli köpeğin ambulansın kapısına kadar gelerek yaralıya bakması dikkat çekti. Köpeğin meraklı anları kameraya yansıdı.


- İstanbul
Esenyurt'ta bir kişi börek aldığı sırada bıçaklandı
Esenyurt'ta bir kişi börek aldığı sırada bıçaklandı
Esenyurt'ta bir kişi börek aldığı sırada bıçaklandı
Esenyurt'ta bir kişi börek aldığı sırada bıçaklandı
Esenyurt'ta bir kişi börek aldığı sırada bıçaklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şahin BOZKURT

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