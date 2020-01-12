Esenyurt'ta bir kafede yangın çıktı

12.01.2020 21:32 | Son Güncelleme: 12.01.2020 21:32

ESENYURT'ta bir kafenin nargile salonunda yangın çıktı. Kafenin çatı katını saran alevler itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Doğan Araslı Bulvarı'ndaki bir kafenin nargile salonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kafe içinde bulunanlar kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarken, bazı vatandaşlar ise dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. İtfaiye ve polisin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor.

Kaynak: DHA

- İstanbul