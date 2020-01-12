Esenyurt'ta bir kafede çıkan yangın söndürüldü
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Esenyurt'ta bir kafede çıkan yangın söndürüldü

Esenyurt ilçesindeki bir kafede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

12.01.2020 21:42 | Son Güncelleme: 12.01.2020 21:44
Esenyurt'ta bir kafede çıkan yangın söndürüldü

ilçesindeki bir kafede çıkan yangın, ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bağlarçeşme Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'ndaki bir kafenin nargile salonunda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında kafede bulunanlar kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarken, bazı kişiler dumandan etkilendi.

ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle kafede hasar meydana geldi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Esenyurt'ta bir kafede çıkan yangın söndürüldü
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